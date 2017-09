Juez Carroza dijo que ex frentista detenido habría sido informante de La Oficina

El ministro de la Corte de Apelaciones, Mario Carroza, se refirió a la detención del ex frentista Florencio Velásquez Negrete, "El Floro", quien es vinculado al crimen del senador y fundador de la UDI, Jaime Guzmán y, al secuestro de Cristián Edwards.

Carroza dijo que "El Floro" tiene participación directa en el secuestro, pues habría sido uno de los encargados de la custodia de Edwards durante su cautiverio. Del caso Guzmán, en tanto, su vínculo es más distante, pues se le sindica como una de las personas que conocía de un listado de nombres que el Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR) manejaba para realizar ajusticiamientos.

En ese sentido, dijo Carroza, de acuerdo con los antecedentes que posee, Velásquez habría sido uno de los informantes de "La Oficina", el organismo de seguridad establecido en el gobierno de Patricio Aylwin destinado a desbaratar movimientos subversivos una vez retornada la democracia.

El ministro en visita especial para causas de DD.HH., dijo que Velásquez no ha declarado, que se considera un militante histórico y que no entregará testimonio, pues dice que no quiere señalar nada que pueda vincular a otros de sus compañeros del FPMR.

La detención de Velásquez, dijo Carroza, se produjo luego de seguimientos realizados por la policía, una vez que fue identificado.

El ministro en visita también se refirió al caso de Marcela Mardones, el que dijo, está cerrado y, al caso de Raúl Escobar, el ex frentista que se encuentra encarcelado en México.

Carroza dijo que no está descartada la posibilidad de que Escobar declare en la causa del crimen de Guzmán, por medio de una carta rogatoria, solicitud que debe realizarse a través de la Corte Suprema.