Centro Sismológico desmintió alerta de terremoto que circula por WhatsApp

16:17 El organismo desestimó el audio y llamó a no difundir mensajes falsos que causan alarma en la población.

El Centro Sismológico Nacional salió a desmentir un audio que circula en el servicio de mensajería WhatsApp, el que alertaría de un supuesto terremoto de magnitud 10 que afectaría a Chile.

A través de su cuenta de Twitter, el organismo afirmó que ningún funcionario de sus dependencias ha participado en la entrega de esta información, que es falsa.

"La actividad sísmica no ha decaído en el país tras los terremotos en México", aclararon.

Tras esto, llamaron a "no prestar atención a fuentes no oficiales y a no seguir difundiendo información sin sustento que causa alarma en la población".