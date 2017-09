Fiscalizadora del Transantiago por joven que la empujó: “Pese a la rabia y el dolor, lo perdono”

09:10 “Se ve que no es un cabro malo, es un joven de 22 años, tiene una vida por delante” dijo María Angélica Varas, sobre el estudiante de psicología que ayer fue condenado en un juicio abreviado.

La fiscalizadora del Transantiago, María Angelica Varas, quien sufrió un grave accidente luego de que el estudiante de psicología, Pablo Alarcón, la empujó desde un paradero hacia la calle, se refirió al caso, por la que el joven fue condenado ayer a cuatro años de libertad vigilada en un juicio abreviado.

Tras una serie de cirugías, Varas regresó a su casa donde continúa con su tratamiento y en conversación con La Cuarta, dijo que “pese a todo el dolor y la rabia, lo perdono”.

La víctima de la agresión, dijo además que nadie de la familia de Alarcón se le ha acercado y que tampoco ha hablado con el joven. “Tenemos una conversación pendiente”, planteó.

Sobre su decisión de aceptar el juicio abreviado, Varas dijo que “me dio tristeza verlo, no tengo odio contra él (…) se ve que no es un cabro malo, es un joven de 22 años, tiene una vida por delante y pienso si hubiera sido mi hijo que tiene su misma edad”.

“Ese día tuvo un momento de rabia y se desquitó conmigo. Quizás nunca pensó que iba a caer de esa forma. A veces no piensan como uno que es mayor y cometen errores”, dijo Varas.