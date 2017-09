[VIDEO] Carmen Frei a los asesinos de su padre: “Nunca voy a ser capaz de perdonar”

09:52 La hija del ex presidente dijo que para poder disculpar a los responsables deben decir la verdad respecto a lo acontecido el 22 de enero de 1982.

Carmen Frei, hija del ex presidente Eduardo Frei, aseguró que “nunca voy a ser capaz de perdonar” a los asesinos de su padre a menos que “ellos digan qué hicieron y se sepa toda la verdad” el día de la muerte del icono falangista durante la dictadura cívico-militar.

Frei señaló que “es muy difícil perdonar, yo nunca voy a ser capaz de perdonar, sobre todo cuando piden perdón sin decir la verdad, no me parece justo. Para perdonar tenemos que conocer toda la verdad y ellos que lo saben no pueden tener cárceles especiales y atención médica y hospitales particulares sin decir qué hicieron”.

Carmen Frei en ceremonia d reposición d placa homenaje donde incluimos a Pdte #FreiMontalva "La verdad tiene que ser para todos" #SomosLaDCpic.twitter.com/myB2zJiEwK — Democracia Cristiana (@PDC_Chile) 28 de septiembre de 2017

La hija del ex mandatario realizó su discurso durante la ceremonia de reposición de la placa en homenaje donde la Democracia Cristiana (DC) incluyó a Frei Montalva anoche.