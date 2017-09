Chilenas demoran hasta 5 años en consultar por problemas sexuales, según estudio

Las chilenas se demoran cerca de cinco años en consultar por problemas sexuales, según un estudio realizado por el Centro Miintimidad.

Los datos arrojaron que la gran mayoría de las mujeres -cuya edad promedio es de 31 años- consulta por dolor durante las relaciones (Dispareunia) y por dificultad para lograr la penetración (Vaginismo).

La directora del centro, Odette Freundlich, comentó que las pacientes justifican la demora afirmando que "pensé que se pasaría solo; creí que al casarme lo solucionaría; no sabía que realmente tenía un problema; no sabía qué me pasaba; me acostumbré a vivir así; mi pareja no reclamaba; no pensé que era importante, y no sabía dónde pedir ayuda".

La kinesióloga especialista en sexualidad y disfunciones del suelo pelviano asegura que cuando hay complicaciones en esta área, "se observa la gran tendencia a adaptarse y seguir viviendo la misma situación, sin darle la importancia que merece, sin tomar real conciencia de que existe un conflicto, el cual debiera mirarse para buscar una alternativa de solución".

Por eso aconsejó a las parejas a consultar y a buscar ayuda con profesionales expertos en la materia, ya que "por lo general los tratamientos son breves y los resultados muy exitosos. De esta manera, se evitarán muchas frustraciones, penas y conflictos".