Desalojan terreno en el Cajón del Maipo que sería de la familia de Pangal Andrade

Hace años que la familia Astorga, dueña de Cascada de las Animas y de la que es parte Pangal Andrade; están en una disputa con vecinos de la zona que los acusan de usar ilegalmente terrenos ajenos y fiscales. Incluso algunos los acusan de cercar la zona y no dejarlos pasar al río.

Ese conflicto llegó a su punto cúlmine hoy, cuando el Ministerio de Bienes Nacionales decidió desalojarlos del sector.

Por medio de un comunicado leído en Intrusos, Pangal aseguró que "nuestra familia es dueña de los terrenos en conflicto desde 1915", y que todo el problema se debe a un "error de su inscripción" por parte del dueño anterior.

En Bienes Nacionales insitieron que los terrenos estaban ocupados de manera ilegal.Desde la familia comentaron vía WhatsApp en Intrusos que no hubo desalojo porque en la zona no había nada que desalojar , lo cual fue desmentido por vecinos: "Se desalojó a los cuidadores del camping"; dijo el vecino Marcelo Rioseco con pesar , pues se trata de una zona con implementación de camping, picnic y paseos.Socco Astorga, en tanto, aseguró que se trata de un conflicto "inverosímil" y que no ha habido ni usurpación de terrenos ni desalojo.

Bienvenidos fue al lugar en conflicto:

Sigue conflicto en el CAJÓN DEL MAIPO: Bienes Nacionales desalojó a FAMILIA ASTORGA de TERRENO FISCAL. Ahora con Leo Castillo #Bienvenidos13pic.twitter.com/bdNXM6X1K5 — #Bienvenidos13 (@Bienvenidos13) 29 de septiembre de 2017