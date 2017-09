Dietas bajas en grasas estropean los dientes 08:22 Incluso aquellas con jugos Detox tienen un impacto. Cuando se inicia un régimen, es fundamental aumentar el consumo de agua de la llave, recomendó una especialista.

Esta es época de dietas, pero lo que muchos no saben es que aquellas muy bajas en grasas pueden dañar nuestra salud bucal.



Marjorie Gold, cirujano dentista y odontóloga de Clínica Ortodontik, explicó que "existen dietas en base a alimentación con proteínas y grasas eliminando en un 100% los carbohidratos que colabora con un ambiente perfecto para el desarrollo de bacterias que forman una de las enfermedades más comunes a nivel bucal, como es la periodontal"."



Por ello, las diets más saludables y balanceadas son las más adecuadas a la salud oral. "Siempre es mejor recomendar que las verduras (que son los alimentos más abundantes en las dietas) sean aliñadas con aceto balsámico en vez de limón. No es necesario eliminar por completo el limón, pero sí, no abusar de su consumo para evitar futuros daños; lo mismo para todos los cítricos que podamos consumir, como naranja o pomelo, entre otros".



La especialista también recomendó esperar al menos 30 minutos luego de las comidas para cepillarse los dientes con pastas fluoradas. La razón: luego de una alimentación común, se genera un efecto químico sobre los dientes que reblandece el esmalte dentario, luego de esto el diente por sí sólo vuelve a su consistencia y es ahí donde debemos ayudarlo con las pastas fluoradas.



En el caso de las dietas con jugos Détox, la doctora dijo que como suelen estar asociados aa cítricos muy potentes, generan un proceso denominado biocorrosión o erosión del esmalte dental, "pudiendo generar sensibilidad dentaria y facilitar la formación de caries".



Para proteger los dientes durante una dieta se recomienda aumentar el consumo de agua de la llave, ya que "contiene fluoruros que ayudan a remineralizar el esmalte dentario; la leche y, sin dejar en el olvido, visitar dos veces al año a su dentista considerando la posibilidad de indicar pastas con mayor cantidad de flúor o una terapia profesional con esta".











