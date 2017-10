Madres lesbianas no pudieron inscribir a su bebé como hijo de ambas en el Registro Civil

Este martes dos madres que contrajeron el Acuerdo de Unión Civil (AUC) en 2015, Emma de Ramón y Gigliola Di Giammarino, acudieron al Registro Civil de Providencia para inscribir a su primer hijo nacido el pasado 28 de septiembre. Sin embargo, aunque el Estado sí las reconoce como una familia, no reconoce la filiación de la madre que no fue gestante en este proceso.

Emma de Ramón no llevó al niño en su vientre y por eso no figura legalmente como su mamá, y aunque él sí lleva su apellido, ella no tiene ningún derecho sobre su hijo: “Yo sigo sin ser nada de él. Soy su madre, pero legalmente el Estado no le reconoce ese derecho de tener dos mamás, como le ocurre a cientos de niños de parejas del mismo sexo, quedando desprotegido”, dijo.

De Ramón, también integrante del directorio de Fundación Iguales y directora del Archivo Nacional, aclaró que al momento de la inscripción pidieron una rectificación de la partida de nacimiento del niño, es decir, que ella figure también como madre y sería el primer paso legal para que reconozcan los plenos derechos de su hijo.

El niño nació mediante la reproducción asistida de una familia con una unión civil vigente, y si la misma técnica se replicara con padres heterosexuales, entonces sí se le reconocería al niño su derecho a tener un padre y una madre.

"Yo no entiendo que mal le hacemos a otros con vivir nuestra identidad como nosotros sentimos idóneamente que debemos vivirla. Somos ciudadanas de segunda clase y no queremos seguirlo siendo. Con esto decimos, ¡ya basta!", dijo De Ramón.

En este caso, principalmente la madre no gestante se verá enfrentada a problemas de tipo burocrático. "La única persona que lo represente hoy es Gigi y ella puede autorizar cualquier cosa en cuanto a su salud, por ejemplo. En caso que llegáramos a separarnos él queda sin derecho de alimento o visita sin respecto a mi o mi familia", comentó De Ramón.

Juan Enrique Pi, presidente ejecutivo de Fundación Iguales, sostuvo a SoyChile.cl que las madres interpondrán un recurso de protección por la vulneración de la igualdad ante la ley del niño y sobre otros derechos constitucionales que pueden figurar al no inscribir a ambas como madres del menor. Desde ahora tienen un plazo de 30 días para hacerlo y recibirán el apoyo de la fundación.

"Esto es una evidente desigualdad de este niño respecto de los hijos de parejas de distinto sexo”, dijo Enrique Pi y aclaró que es el primer caso de madres lesbianas que contrajeron AUC y que no pueden inscribir al bebé como hijo de ambas.