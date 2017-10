Alcaldesa de La Pintana: "No se puede permitir que el narcotráfico penetre en las instituciones públicas"

La alcaldesa de La Pintana, Claudia Pizarro, insistió en que no tiene ninguna relación con la investigación sobre los presuntos vínculos de la Municipalidad de San Ramón con una red de narcotráfico.

"Yo no he entregado antecedentes, yo no soy autora del reportaje ni he conversado con periodistas que tengan relación con ese reportaje. Yo soy una alcaldesa nueva. (...) No tengo nada que ver con el reportaje y si así fuera, cuando hay cosas así, ¿hay que quedarse callada? No tengo nada de las acusaciones que el alcalde Miguel Ángel Aguilera hace. Él hizo el contexto y un funcionario que sabe del reportaje dice 'que golpeen a la alcaldesa de La Pintana'. Esa denuncia la hice porque yo también sé que en mi comuna hay narcrotráfico", dijo a radio Cooperativa

"No se puede permitir que el narcotráfico penetre en las instituciones públicas. Él no puede desconocer lo que pasaba en su comuna, pero no me puede responsabilizar porque no he firmado los contratos", agregó.

Pizarro denunció ante el Ministerio Público haber sido amenazada y ahora teme por su familia.

"Me preocupa mi entorno familiar, el personal y también el de mis funcionarios que hacen terreno", aseguró. "Tengo hijos, soy abuela, soy jefa de familia, me daba bastante pudor, pero viendo el reportaje, la magnitud, el peligro que ha sido todo esto, de verdad que da un poco de miedo", añadió.