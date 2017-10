PDI desestimó mala evaluación de Paz Ciudadana: "Prefiero encuestas serias"

El director general de la Policía de Investigaciones (PDI), Héctor Espinosa, le bajó el perfil a la encuesta de Paz Ciudadana-Adimark, donde ayer ambas policías salieron salieron con la peor calificación de los últimos 10 años.

"¿Paz Ciudadana hace encuestas? No me quiero referir porque no tengo los antecedentes, prefiero las encuestas serias", dijo mencionando por ejemplo la Cadem. "En todas ellas tenemos una alta valoración", dijo e insistió en que prefiere los sondeos "realmente rigurosos. No conozco la metodología de la encuesta que me está nombrando".

El sondeo arrojó que la PDI obtuvo una calificación de 4,4 frente al 4,6 recibida en las mediciones anteriores.

Frente a la consulta ¿Cuánta confianza tiene usted en las siguientes instituciones?, la PDI obtuvo 18 %.