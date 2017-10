[VIDEO] Nuevo reto viral: atrapar una manzana con la boca

Los retos virales no han pasado de moda y ahora un nuevo desafío se sumó en las redes sociales. Ahora tiene que ver con atrapar una manzana en el aire desde diferentes distancias.

El problema es que aunque parece ser un juego inofensivo, muchos advierten los peligros que podría traer este mismo con la dentadura de quienes se someten al desafío. De hecho, un usuario publicó una imagen con un diente roto tras intentarlo.

Incluso dependiendo del tamaño de la manzana y la fuerza con que es lanzada los jugadores podrían sufrir lesiones en el hueso del mentón.

En los videos que circulan en las redes sociales se demuestra cómo alguien lanza una manzana de una distancia considerable y es atrapada con los dientes del participante. A medida que aumenta la dificultad del reto viral, crece también la distancia desde donde es lanzada la fruta.

yea this didn’t work near as good when i tried it... #ouchpic.twitter.com/mCRuaW9Kra