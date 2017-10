[VIDEO] Abuelo que cuida bebés prematuros en hospital de Atlanta enterneció las redes sociales

David Deutchman es un exejecutivo de una firma reconocida de ropa interior que tras jubilarse decidió ser voluntario en el Children's Healthcare of Atlanta, Estados Unidos, para cuidar y mimar a bebés prematuros que pasan tiempo lejos de sus padres.

"Muchas familias viven lejos o a veces los padres deben cuidar a los otros hijos y no pueden pasar todo el día en el hospital. Lo hago por ellos, pero sobre todo los hago por los bebés", dijo David.

El abuelo de 85 años visita todos los martes y jueves la sala de Cuidados Intensivos donde acaricia a los bebés, les canta y los acompaña.

"Mis amigos me preguntan qué hago en el hospital y yo les digos, 'sostengo bebés', a veces me vomitan encima o hacen pepí, pero es genial. Ellos realmente no entienden el tipo de gratificación que puedes obtener sosteniendo a un bebé como éste", afirmó.

La historia de este jubilado empezó hace doce años atrás, pero se hizo conocida la semana pasada luego que la madre de una de las bebés le tomara una fotografía junto a su hija y el mismo hospital la difundiera en sus redes sociales.