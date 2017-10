Pareja de mujer embarazada que fue abandonada por taxista: "Se fue a limpiar su vehículo y no lo ví más"

La pareja de la mujer colombiana embarazada que fue abandonada por un taxista en Renca, y que terminó dando a luz a un bebé que murió, narró los complicados momentos que vivió al ser expulsado del vehículo en medio de una emergencia.

Javier Gamboa tomó el transporte junto a Lina García, de 21 años, quien tuvo a su guagua en la calle. El conductor se negó a transportarlos y finalmente los afectados quedaron tirados en la esquina de Matte con Balmaceda.

En declaraciones a TVN , el hombre afirmó que "en el momento del parto el taxista miró hacia atrás, y dijo 'no, me están dejando algo ahí, un reguero' y dice que nos bajemos, que no nos va a llevar a ningún lado. Accedimos, nos bajamos".

Aunque la PDI confirmó que el bebé 34 semanas de gestación llevaba un par de días muerto en el vientre de su madre, Gamboa aseguró que "en el momento en que yo fui a recoger la guagüita del taxi respiraba, lo saqué del taxi y dejó de respirar".

"Esperamos que llegaran los Carabineros, la Ambulancia y el señor taxista se fue a la esquina a limpiar su vehículo y no lo volví a ver más", afirmó.

La policía civil indaga la situación del taxista, quien fue apuntado por varios testigos como responsable de la negligencia que generó la situación. La joven permanece internada en el Hospital Metropolitano recuperándose del proceso traumático que vivió.