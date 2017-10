Cerca del 20% de los niños tendrán algún defecto óptico en la infancia

Se calcula que un 20% de los niños tendrán algún defencto a la visión durante su niñez, por lo que los oftalmólogos recomiendan que el primer chequeo sea entre los cuatro y los cinco años para adelantarse y evitar problemas mayores cuando sean adultos.

La detección temprana ya sea para usar lentes o parches, permitirá que el "ojo enfermo" se entrene y mejore sus capacidades.

"Si estas patologías se detectan a temprana edad, aún existen muchos años para trabajar sobre esos defectos. Lo ideal sería determinarlo en niños aún menores, pero por términos operativos es difícil. Pese a lo anterior, en niños que vienen de familias con antecedentes de este tipo de enfermedades, se hace de todas maneras y también cuando hay alguna sospecha puntual", sostuvo el oftalmopediatra Hernán Iturriaga, de la Fundación Oftalmológica Los Andes.

El chequeo, dijo, es fundamental, porque las conductas de los niños no son tan decidoras para darse cuenta de una patología. La razón es que ellos se adaptan a sus problemas visuales para seguir comportándose de forma normal. Por ejemplo, acercarse mucho a ver la TV no es necesariamente síntoma de algo, pues cinco de cada 10 de esos niños son sanos.

"Si el problema que presentan es realmente serio, es decir, si son casi ciegos, se observan conductas más torpes, se allegan mucho a los objetos, pero estos casos son minoría", explicó.

son el problema oftalmológico más común, afectando a un 2% de la población.

es otra enfermedad que puede resultar común, o, que se puede producir por estrabismos -perceptibles o no- o por diferencias ópticas entre un ojo y otro:"Esto pasa cuando el ojo más malo no se desarrolla igual que el más bueno y cuando además la competencia con el ojo bueno lo deja peor. Esto no se nota en la vida diaria porque el cerebro selecciona el ojo bueno y así la vida se adapta".

"Pese a que existe la posibilidad de operar cuando son adultos problemas como cataratas, desprendimientos de retina, etc., si durante la niñez no se estimuló y no se educó al ojo no sirve de nada porque ahí la visión se afecta de por vida y la cirugía solo reestablece la visión que se tenía antes", advirtió Iturriaga.

Uno de las recomendaciones del oftalmólogo es que los niños jueguen al aire libre, pues la exposición excesiva a luz artificial aumenta las posibilidades de miopía.