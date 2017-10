Papá del estudiante de la Alianza Francesa que se suicidó: “No supe nada de lo que ocurrió ese viernes”

Gerardo Scheel habló por primera vez de su hijo Nicolás (17), el joven estudiante de la Alianza Francesa que se suicidó hace 33 días tras ser sorprendido con 1,7 gramos de marihuana al interior del colegio. El padre del adolescente lo describe como una persona introspectiva, responsable y reservada.

En conversación con revista Paula , Scheel señaló que “esto pasó un día viernes y nadie me contó a mí. Nico no quería contarme y la mamá tampoco me contó. Ese fin de semana me fui con mi hijo mayor y mis nietos a los Nevados de Chillán. El martes siguiente era feriado y ese lunes él fue a clases, no quería faltar porque se había cambiado hace poco de curso”.

El padre del joven lo describió como “bien reservado. Responsable. Yo lo pasaba a buscar a la casa de su mamá y llegábamos a las 8 de la mañana al colegio. Él entraba a las 8:30, nunca llegó tarde. Nunca tuvo problemas de disciplina, tenía promedio 6,5, era un buen alumno. Muy respetuoso y cariñoso”.

El ingeniero comercial no vio síntomas que podían haber llevado a su hijo a quitarse la vida, ya que “nunca hubo problemas de ningún tipo, nunca hubo una situación que requiera de alguna intervención”.

Gerardo reprobó el modus operandi del colegio cuando lo sorprendieron portando cannabis y, pese a que reprueba su consumo y porte, aseguró que debieron haberlo llamado, ya que era un menor de edad y lo primero son los derechos del niño.