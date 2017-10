Defensa pidió anular la acusación dictada y que se suspenda la causa del caso Frei

07:59 Los abogados de algunos de los acusados por el asesinato del ex presidente hicieron la solicitud argumentando que no existe delito y así dejar sin efecto las imputaciones.

Los abogados de algunos acusados por el asesinato del ex presidente Eduardo Frei Montalva pidieron anular la acusación dictada y que se suspenda la causa para así dejar sin efecto las imputaciones del caso. Los defensores aseguran que se acrediten las causas que se imputan y que clarifiquen si los hechos constituyen delito.

El representante del doctor Pedro Valdivia, acusado de cómplice pasivo de la muerte de Frei Montalva, Claudio Feller, inició una contraofensiva y aseguró a El Mercurio que “claramente ninguno de estos actos constituye cooperación ni permite a esta defensa una adecuada contestación a la acusación sino se determina su sentido fáctico y normativo”. Además agregó que no se consigna cómo los actos de Valdivia constituyeron como ayuda para los autores.

Las causas de la muerte del ex Mandatario es la “deficiente y tardía atención médica proporcionada al momento de su reingreso a la Clínica Santa María” o “la introducción paulatina de sustancias tóxicas no convencionales, por la aplicación de un producto farmacológico no autorizado, denominado Transfer Factor”.

Los querellantes del caso son el Consejo de Defensa del Estado, la familia Frei, la Democracia Cristiana, quienes presentaron una acusación particular por homicidio calificado lo que significaría, de considerarse culpable a los acusados, penas mayores.