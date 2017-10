Colegios Particulares Subvencionados y recursos de educación: "Hemos vivido sobre la base de amenaza e incertidumbre"

Hernán Herrera, presidente de la Corporación Nacional de Colegios Particulares Subvencionados (Conacep), criticó al Gobierno por congelar los aportes de gratuidad comprometido con la Ley de Inclusión para establecimientos de ese tipo gratuitos y los municipales.

Según la iniciativa, el aporte por gratuidad que entrega el Ejecutivo desde 2016 a los colegios subvencionados que cumplan ciertos requisitos, debía aumentar en 2018 y llegar a los $10.700. Sin embargo, la Ley de Presupuesto del próximo año señala que el aporte por gratuidad será de $8.300.

"Hemos vivido sobre la base de amenaza e incertidumbre, qué mayor incertidumbre podríamos pensar hoy en base que ni siquiera se cumpla. No podemos tener confianza en este Gobierno, que la ley que fue aprobada por sus propios parlamentarios no se aplique. (...) Se tiene que modificar", dijo a radio ADN

Para Herrera, "existe un incumplimiento de la ley, que se incumple por la vía de la Ley de Presupuesto. Ya se ha hecho regular que este Gobierno tenga que cambiar en la Ley del Presupuesto. El Gobierno acaba de ingresar una ley miscelánea", apuntó.

El dirigente sostuvo que "no nos sirve la explicación del ministro Eyzaguirre, porque está confundiendo a la ciudadanía. Si nos congelan estas platas, cosas que los sostenedores pensaban hacer, no las podrán hacer. Para mejorar la calidad se necesitan recursos y si se congelan las platas no lo podemos hacer", enfatizó.