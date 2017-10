Animalistas liberaron ratas de un laboratorio de la U. de Chile y todas murieron

Un grupo animalista entró al bioterio de la Universidad de Chile el martes durante el partido de Chile con Brasil y liberó a todas las ratas del laboratorio en protesta por el uso de animales para investigaciones.

Sin embargo, el grupo desconocía las capacidades de los roedores, que no sabían buscar comida, ni defenderse de depredadores, por lo que todos murieron por esas razones o bien por el frío reinante en el campus Juan Gómez Millas. Con ellas, tesis e investigaciones volvieron a cero.

"Hoy nos alzamos y actuamos para romper con las jaulas de la ciencia y el progreso. Solidarizamos con las ratas que se encontraban encarceladas. Rechazamos las excusas utilizadas para justificar la autoridad de delantal blanco", decía un panfleto que dejaron los supuestos justicieros en el lugar sin saber que su acción tuvo un efecto contrario al que buscaban.

"Atacaremos cualquier investigación que implique la utilización de animales no humanos como sujetos experimentales, porque apostamos por la destrucción/abolición de todas las formas de explotación, lo que incluye el especismo", seguía el papel.

Las ratas de ese laboratorio habían vivido por generaciones en ese lugar. "Estos animales siempre han vivido en este ambiente, no concoen otra realidad y por lo tanto, no la añoran, son animales que reciben su comida, su agua y su refugio, por lo que no tienen la capacidad de encontrarlos en un ambiente natural (...) por lo que fuera de su ambiente, estos animales tienden a perecer muy rápidamente", explicó dijo uno de los profesores del laboratorio a CHV

Los docentes de esa casa de estudios, Paz Montenegro y Rodrigo Medel, se quejaron vía Twitter:

Una brutalidad. Se perdieron 2 tesis de Mag. Las niñas lloraban. Me esfuerzo por encontar una justificación racional y no la encuentro. — Rodrigo Medel (@tristerix) 11 de octubre de 2017

1- Les voy a contar una triste historia. Esta semana, un grupo animalista entró a un bioterio de la fac de cs UChile. — Paz Montenegro (@pmontenu) 12 de octubre de 2017

2- Con la excusa de estar en contra de la experimentación animal, liberaron Rattus rattus (ratones de laboratorio) de experimentación en JGM — Paz Montenegro (@pmontenu) 12 de octubre de 2017

3- Todos ellos aparecieron muertos por distintas razones: frío, cazados por perros (hay mucho perro aguachado en el campus), etc. — Paz Montenegro (@pmontenu) 12 de octubre de 2017

4- No sólo lograron matar de forma cruel a esos animales (la experimentación exige trato con menor crueldad posible) — Paz Montenegro (@pmontenu) 12 de octubre de 2017

6- Lo que lograron, al fin y al cabo, es que se compren más animales para reponer los perdidos y poder rehacer los experimentos. — Paz Montenegro (@pmontenu) 12 de octubre de 2017

7- Si tú eres animalista y lees esto, entiende 2 cosas: los ?? de lab tienen tratamientos con ALGO (radiación, drogas, mutaciones, etc). — Paz Montenegro (@pmontenu) 12 de octubre de 2017