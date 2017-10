La Cones rechazó que se extiendan los controles de identidad a los 16 años

16:46 Coordinadora Nacional de Estudiantes Secundarios consideró que la medida estigmatiza a los jóvenes, mientras que el diputado Daniel Farcas aseguró que si portan el carné, los adolescentes no tendrán problemas.

En julio se cumplió un año de la entrada en vigencia del Control Preventivo de Identidad (CPI) y ayer la Comisión de Seguridad de ña Cámara de Diputados aprobó extender la fiscalización desde los 16 años. El diputado e integrante de esta, Daniel Farcas (PPD) defendió el proyecto y el emplazamiento de la Coordinadora Nacional de Estudiantes Secundarios (Cones) que solicitó que se deseche la idea por considerarla estigmatizadora.

Farcas dijo que “es un instrumento importante para Carabineros y PDI, los directores generales han destacado su implementación y vamos en esa línea”. Consultado por qué hasta julio pasado la policía uniformada realizó 1.105.560 controles y solo el 5,5% de ellos terminó detenido por órdenes pendientes, es decir 61 mil personas, lo consideró un número “alto y excelente, ya que son medidas como para prevenir el terrorismo como son los detectores de metales en aeropuertos”.

La medida ha sido rehazada por dirigentes de la Cones, quienes han afirmado que se les vulnera sus derechos a los que Chile se suscribió en 1990 en la Convención Internacional de Los Derechos del Niño, Niña y Adolescente.

El diputado se mostró contrario a esta declaración y aseguró que “no me parece. No sé a quiénes representan la Cones, ya que no tendrn problemas si portas tu un carné o un documento que identifique tu identidad, va en línea de todo lo que la ciudadanía quiere que es combatir la delincuencia”.

El coordinador nacional de la Cones, Erick Muñoz, a quien le han realizado cinco CPI; refutó a Daniel Farcas señalando que “creemos que estigmatiza a la gente, alguien de terno jamás le pedirán su carné, pero sí a un rapero. Son cosas pequeñas y el proyecto es ridículo. A mí Carabineros me quitó las llaves argumentando que portaba arma blanca”.

El diputado Daniel Farcas, finalmente, dijo que extender el CPI desde los 16 años no solo ayudará a combatir la delincuencia, sino que ayudará a las familias desesperadas que ven cómo sus hijos se van de la casa.

Muñoz descartó que funcione, ya que “mezcla peras con manzana, algunos tienen problemas con drogas, es cierto, pero es trabajo de la asistente social de cada colegios, no de las policías”, cerró.