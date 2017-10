Gira Teletón abrió concurso de talento para integrarse a la campaña

La gira Teletón, que recorrerá el país durante los días previos a la cruzada solidaria del 1 y 2 de diciembre, abrió un concurso para que las personas puedan mostrar sus talentos y aportar a la campaña.

Talento Teletón buscará a los mejores músicos, bailarines, humoristas, magos, dobles, o cualquier puesta en escena que destaque por su originalidad, quienes se presentarán ante miles de personas en un escenario de primer nivel junto a artistas nacionales que respaldan a la institución.

Los interesados podrán inscribirse hasta el 5 de noviembre a través de https://www.teleton.cl/talento-teleton-2017/ y para participar se debe subir tu video a youtube o vimeo, completar el formulario y agregando el link.

Claudio Carrizo, productor musical del programa Teletón, comentó que "el año pasado fueron muchos los concursantes que postularon con diversos talentos, revisamos cada uno de los videos y seleccionamos a los más creativos, atractivos y talentosos. Esta es una nueva oportunidad para ser parte de una plataforma que les entrega una gran oportunidad, primero presentase en el escenario de la Gira ante miles de personas y en una etapa final llegar a Santiago y mostrar su arte ante todo el país".

Por su parte la ganadora del último Talento Teletón Rosario Cea, de 12 años, recomendó atreverse y postular. "Yo estaba muy nerviosa en mi primera presentación en el escenario de la Gira Teletón en Concepción, luego cuando clasifiqué no lo podía creer. Y llegar hasta el teatro Teletón a cantar en ese teatro donde he visto por televisión que se presentan muchos artistas, yo ya me sentía una ganadora por llegar tan lejos y competir entre otros grupos muy talentosos, con trayectoria, algunos con varios discos incluso" comentó además de agradecer a la votación popular que la llevó hasta el primer lugar el año pasado.