Viudo de Joane Florvil por su muerte: “En mi país nunca pasaría esto”

La muerte de Joane Florvil, la mujer haitiana que falleció el pasado 30 de septiembre cuando llevaba un mes internada tras ser detenida por Carabineros acusada de abandonar a su hija sigue estremeciendo a su pareja Wilfrid Fidele que lucha por recuperar a la pequeña de tres meses que está bajo los cuidados del Sename.

Fidele, en conversación con El Mercurio , señaló que “todo el error lo cometieron ellos, muchos errores. En mi país nunca pasaría esto (…) Me siento fuera de lo que se está haciendo”.

Consultado si le entusiasma la idea de vivir en Chile, dijo que “mi sueño nunca fue venir a Chile. Pero como mi señora estaba aquí siempre me echaba de menos, hablábamos por teléfono, me decía ‘no puedo vivir sin ti’. Dejé todas mis cosas, mi negocio, mi plata. No tenía necesidad de viajar a otro país, tenía todo para estar tranquilo”.

El haitiano ahora lucha por recuperar a su hija y la ONG Acción Mujer y Madre que lo asesora junto a la Fundación Fré y la Corporación 4 de Agosto solicitó al Sename la entrega inmediata de la lactante y adelantó que piensa querellarse contra el Estado.