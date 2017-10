Estela Ortiz: "Hay que avanzar para que los niños sean considerados sujetos de derechos y no sean vulnerados nunca más"

La secretaria ejecutiva del Consejo Nacional de la Infancia, Estela Ortiz, se refirió a su declaración como testigo en el marco de la investigación por las muertes de niños en hogares dependientes del Servicio Nacional de Menores (Sename).

"Específicamente mi declaración es parte de la investigación y no puedo dar detalles, pero puedo decir que todo lo que sé es lo que ha salido en medios. Mi insistencia es que es lamentable que esto siga ocurriendo, que es lamentable la muerte de un niño, el Sename ha entregado todos los antecedentes, en ese marco fueron las preguntas que se me hicieron", dijo a Tele13 Radio

"Todo lo que tiene que ver hoy con el Sename es responsabilidad del Sename, lo que no quita que podamos apoyar en lo que el fiscal nos solicite. Estoy tranquila, creo que ha quedado claro lo que realiza el Consejo de la Infancia y la secretaría del Consejo. El objeto del Consejo es generar una nueva relación del Estado con los niños, tenemos la responsabilidad de general un nuevos sistema de garantías", agregó.

En ese sentido, Ortiz sostuvo que "hay que avanzar para que los niños sean considerados sujetos de derechos y no sean vulnerados nunca más. Esto nos ha tenido dos años ocupados en el Congreso, los proyectos de ley están en segundo o en tercer trámite y ojalá empecemos un cambio cultural que nos permita relacionarnos mejor con los niños y niñas".

La secretaria ejecutiva manifestó que "hemos logrado que se comprenda y se asuma políticamente por todos los sectores, y espero que sea así y no una utilización política porque eso sería muy poco ético, que tenemos que preocuparnos de una vez por todas de los niños del país, ese es el desafío más grande. No podemos usar la violencia de ningún tipo, para eso hemos estado trabajando. Los niños son parte nuestra, tenemos que hacernos cargo; los niños debiesen seguir siendo el centro de la política pública. Me gustaría un pacto de los candidatos para que esto no retroceda, que sea mejorado".