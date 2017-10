Ministerio de Salud justificó compra de 87 mil tarros de leche extras

El subsecretario de Salud, Jaime Burrows, justificó la compra de 96 mil tarros de leche para hacer un estudio encargado a la Corporación pars Apoyo de la Investigación Científica de Nutrición (Cinut), 87 mil más e lo presupuestado.A raíz de esa mega compra, Contraloría pidió a Salud devolver los $ 422 millones de los 87 mil tarros extras, de los cuales 23 mil vencieron en bodega (con un costo de $ 111 millones).Según publica hoy El Mercurio , Burrows afirmó que la Contraloría no tiene todos lso antecedentes del caso y que por ello "no corresponde (la devolución del dinero). Confiamos en demostrar que no ha habido un error en la compra porque se compró algo que estaba planificado (...) hubo errores de implementación, pero no de gasto improcedente". Esos tarros extras, entonces, habrían estado considerados para un plan piloto con 2 mil niños. El problema habría sido haber licitado la compra al mismo tiempo para el Cinut y para ese plan piloto.