Seguridad comunal: aseguran que desvío de fondos impediría la labor del municipio contra la delincuencia

Luego que la oposición acusara al Gobierno de no destinar nuevos fondos para planes comunales de seguridad ciudadana en el marco del Presupuesto 2018, desde el Estado indicaron que los recursos serán destinados a nuevos planes que serán más efectivos en la materia.

Daniel Jhonson, director ejecutivo de Paz Ciudadana, evalúa con preocupación esa redirección de fondos y precisó que en materia de delincuencia el rol de las municipalidades es fundamental.

En entrevista con Digital FM , destacó la nueva ley donde cada municipio debe elaborarpara coordinar las acciones y combatir la delincuencia con planes locales, sin embargo, acusó que el problema radica en lo difícil que es

Jhonson explicó que desde la Subsecretaría de Prevención del Delito se entregan fondos para que las municipalidades inicien el plan y luego vieran de manera propia cómo ponerlos en marcha. "En la práctica hemos tenido contacto con los municipios y para muchos es difícil que se hagan cargo solos de la materia", sostuvo el director ejecutivo de Paz Ciudadana.

Concuerda con ello el presidente de la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Asociación Chilena de Municipalidades, Henri Campos, quien también es alcalde de Talcahuano.

"Nos asignan atribuciones y no hacen un traspaso de fondos para hacerlas efectivas.", dijo.

Y agregó que con ello se ven afectadas las comunas más pobres del país "que son también las que tienen más altas tasas de delincuentes. Somos las propias municipalidades las que sabemos qué sectores están más complicados".

Jhonson precisó que existen dos fórmulas para tener éxito en materia de seguridad ciudadana. La primera de ellas relacionada con la, un factor que depende de cada territorio. "Es fundamental el modelo preventivo y saber qué factores nos permiten prevenir un delito, como la iluminación de la ciudad que estamos construyendo".

"Más del 50% de los que cumplen condena, los pillamos cometiendo un delito otra vez. Hay que trabajar con grupos específicos, este es un camino que recorren otros países que han tenido éxito en materia de seguridad", precisó Jhonson.

Como otro método de combatir las cifras de la delincuencia, también está la denuncia de las víctimas. "El porcentaje de los delitos que no se están denunciando en todo el país es alto. Uno de cada dos no se denuncia y eso es muy grave porque demuestra desconfianza en el sistema", agregó.

Y precisó que cuando no se denuncia entonces se deja ciego al sistema. "Cuando uno no denuncia la fiscalía no se entera y queda ciega y no puede hacer una persecución y el delincuente tiene menos probabilidad de ser detectado. La persona se hace cómplice del robo".

El alcalde de Talcahuano realizó un llamado a los parlamentarios para que no impidan que los municipios hagan sus aportes en materia de seguridad. "Existe una coproducción de seguridad entre el municipio y las personas. Todos son importantes, es clave denunciar porque así le entregamos los conocimiento a al policía para que puedan ejecutar".