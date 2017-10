"Animalistas" que habrían liberado ratones realizan fallido ataque a U. de Chile

La semana pasada un grupo "animalista" entró a un laboratorio de Ciencias en el campus Juan Gómez Millas de la Universidad de Chile y liberaron a las ratas con las que se hacían investigaciones. Las comillas a la palabra "animalistas" se deben a lo que pasó después: debido al desconocimiento sobre los animales que soltaron, todas las ratas murieron , por lo que la acción del grupo resultó contraproducente.

Pero el movimiento no se ha rendido, pues ellos habrían sido quienes atacaron muros de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile (Facso), con varios rayados contra el uso de animales para investigación.

El "fail" de esta nueva arremetida es que rayaron los muros exteriores de los que serían laboratorios de arqueología, los que por definición, no usan animales vivos para sus investigaciones.

Los rayados los captó en fotografía una socióloga y según informó radio Cooperativa , los atacantes dejaron panfletos que decían: "Hoy atacamos sus laboratorios para visibilizar que en Facso U$hile se torturan ratas para un beneficio antropocéntrico y especista. Porque nuestras hermanas nunca aceptaron estar en cautiverio ni ser sometidas a sus experimentos apostamos por su liberación total. No más tesis ni investigaciones. No permitiremos que sigan sacando sus carreras condicionando, electrocutando y enjaulando seres libres".

En la FACSO no se trabaja con animales. No hay animales liberados porque no hay animales en los laboratorios.