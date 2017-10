León Murillo negó acusaciones de supuesto maltrato animal: "Estoy choqueado"

Una denuncia por abandono y maltrato animal afectó al humorista León Murillo, quien se defendió de las críticas de sus vecinos por dejar a su perrita "Copec" sola en su casa de Ñuñoa y aseguró que las acusaciones son falsas: "Estoy choqueado, porque mi intención es lo contrario a lo que aconteció", confesó.

El martes pasado un llanto canino despertó a Giovani Culiaciati, vecino del barrio. "Despertamos y vimos que la perrita estaba atrapada en la reja de la casa. Llamamos a Carabineros y la sacamos, pero después volvió a quedar atrapada y esta vez se enterró un fierro en el estómago", declaró a Hola Chile

"Copec" fue rescatada hace tres semanas desde un servicentro en Curauma, Valparaíso. "Esta perrita fue rescatada para darle una mejor vida y estúpidamente sucede esto. Sin duda que me siento una carga tremenda en el alma", dijo el comediante.

Murillo explicó al programa de La Red que dejó al animal en la casa de Ñuñoa mientras termina una mudanza a otra casa. "Ella es cachorra, es escapista, entonces no me la puedo traer a esta casa (la nueva) si aún no termino de tapar los lugares donde se puede salir, por eso la dejamos en la otra casa donde ella llegó y pensamos que sería un lugar más amigable también ese espacio conocido", sostuvo.

Actualmente "Copec" está recuperándose de sus heridas en un veterinario, pero mejora favorablemente. "Esto es súper extraño y confuso para mí (...) en ningún momento existó un sentido de abandono, me molesta la impresión que tienen los vecinos a quienes no conozco, pero rescato que exista una voluntad de preocuparse por los animales".