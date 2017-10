Ministro Dolmestch dijo que en la Araucanía rige el Estado de Derecho y que "la Ley Antiterrorista ha sido un fracaso"

El presidente de la Corte Suprema, Hugo Dolmestch, se refirió en conversación con El Mercurio a la situación de la Araucanía y la aplicación de la Ley Antiterrorista, luego de la decisión del máximo tribunal de acoger el recurso de amparo de los comuneros mapuche detenidos en la Operación Huracán y, decretó levantarles la medida de prisión preventiva.

"He escuchado a muchas personas que hablan de que no se cumple el Estado de Derecho y que prácticamente hay un quiebre institucional. Creo que no es así. Pienso que la justicia por lo menos está realizando la labor que le corresponde y la policía también", dijo Dolmestch.

El ministro del máximo tribunal además, planteó que "la Ley Antiterrorista ha sido un fracaso al final, porque no ha dado resultados. Tuvieron que echarse hacia atrás con la cuestión esta, pero la ley no es muy clara tampoco, es un poco genérica, no establece con cierta certeza cuáles son los elementos del tipo penal que se le tendría que aplicar al carácter de terrorista".

"Pienso que la justicia, por lo menos, está realizando la labor que le corresponde y la policía también. Otra cosa es que la haga bien o mal. Y otra cosa es que tenga o no tenga resultados", dijo Dolmestch.