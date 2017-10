Truco para darle remedios a los bebés se volvió viral

Darle remedios a los bebés puede ser todo un desafío. Por eso una madre compartió un truco, que se volvió viral.

Helena Lee, una enfermera de Inglaterra, dijo que "traté de darle de a poquito, traté de dárselo todo de golpe, se lo intenté colar entre las tomas, incluso probé a dárselo con una cuchara, pero él me lo escupía todo. Con esta dinámica no recibía las dosis que era y no le bajaba la temperatur".

¿La solución? Llenó la jeringa con la dosis de la medicina y la puso en el chupete de la mamadera, para que su hijo succionara como si fuera leche.

"No desperdició ni un milímetro", dijo en el post, que ha sido compartido más de 130 mil veces.