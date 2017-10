Ximena Ossandón confesó abuso sexual cuando niña

La actriz Alyssa Milano lanzó en Estados Unidos la capaña #MiToo o #Amitambién, en español, que busca visibilizar lo extendido que es para las mujeres haber sufrido acoso o abuso sexual , todo esto a raíz de las decenas de denuncias que siguen surgiendo contra el poderoso productor de Hollywood, Harvey Weinstein

Y en Chile también se han sumado diversas personalidades, entre ellas la candidata a diputada por el distrito 12 y hermana del senador Manuel José Ossandón

Ocurrió cuando tenía seis años, cuando un trabajador del campo de su padre en Pirque la manoseó en varias oportunidades. "Debo haber sido apenas una niña cuando en el campo de los papás fui abusada por un hombre mayor (...), sin reacción. Tenía un susto que me paralizaba, que secaba mi garganta y que me impedía contarle a mi padre o mi madre.. La imagen de ese hombre sigue hasta hoy en mi mente. No sé qué será de él y tampoco me importa: sólo quiero que sepan que he vivido mucho tiempo con esta pena y lo que quiero es que nadie más viva algo así, aunque sé que es difícil. El abuso desgraciadamente es pan de cada dúa y si no nos unimos y seguimos en silencio, estas cosas seguirán multiplicándose", escribió en una carta donde también recordó un episodio donde un tipo le levantó el jumper en la micro y a nadie le importó.

En conversación con La Segunda ahondó en lo que pasó en Pirque, contando que era uno de lso trabajadores de confianza de sus padres.

", relató.

A sus padres les contó recién a sus 22 años cuando estaban hablando con mucho cariño de él.