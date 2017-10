Ex general director de Carabineros dijo no recordar oficio del CDE que advertía de irregularidades en dineros

El ex general director de Carabineros, Gustavo González Jure declaró ante los fiscales que indagan el millonario fraude cifrado en $ 26 mil millones a Carabineros, que no recuerda un oficio del 2008, proveniente del Consejo de Defensa del Estado (CDE), en el que se advertía de eventuales irregularidades en “los fondos o dineros de la Dirección de Finanzas”, informó La Tercera.

“No recuerdo tal documento, no podría decir tajantemente que no existió, pero no recuerdo un documento de esa naturaleza, en mis dos cargos que me desempeñé en el año 2008, ya que sería un documento al cual pudiere obviar su naturaleza y contenido“, dijo el ex comandante de la policía uniformada.

González Jure, además, agregó que, de haber existido un documento de tal naturaleza, “me llamaría la atención y le hubiera dado la tramitación que corresponde”.

La Tercera, narra que los fiscales enseñaron durante el interrogatorio el documento referido y que el ex general director de la institución dijo que “al mirarlo detalladamente, sólo fue remitido a la Dirección de Logística (…) y no a otro estamento, así también que fue recepcionado el 29 de octubre de 2008 a Carabineros y, al decir expresamente que se dirige a un fiscal, se debe tratar necesariamente de un fiscal administrativo”.

“No recuerdo haberlo visto antes, ni tenido conocimiento de su existencia, creo que no olvidaría un documento así”, dijo González Jure.