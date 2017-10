Hombre transmitió su suicidio en Facebook porque su hija no le pidió permiso para casarse

18:07 El turco Ayhan Uzun arremetió contra su familia por no considerarlo en los planes para la boda.

Un hombre de Turquía tomó una drástica decisión al transmitir su suicidio mediante una transmisión en Facebook, donde aseguró que estaba indignado porque su hija no le pidiera permiso para casarse.

Ayhan Uzun, de 54 años, usó la red social para entregar el relato. Según Mirror , el padre había sido avisado minutos antes y por teléfono de la boda, en cuya planificación no fue considerado.

Según la publicación, Uzun afirmó que "en el día más feliz de mi hija nadie me invitó. Nadie preguntó por mí. Nadie me trató como a un hombre. Mi consuegro tomó mi lugar sin tener ningún derecho. Nadie dijo que el padre de la chica estaba vivo. Esperé y esperé, pero nadie me llamó".

"Estoy transmitiendo en vivo esta noche, y mi último deseo es que quienes me pusieron en esta situación no asistan a mi funeral", expresó, en medio de emojis de tristeza e impacto en la red social.

"Adiós, me voy, cuídense bien", fueron sus últimas palabras antes de tomar una pistola y dispararse en la cabeza.