[VIDEO] Disfraces para mascotas en Halloween: modelos, tallas y tips

Las mascotas no sólo son parte de la familia, sino también ahora celebran las fiestas al igual que nosotros. En Maskotak podrás encontrar disfraces de pirata, súperman, batman, enfermero, marineros, entre otros modelos. Sólo por este mes de octubre están a sólo $10.000.

Lilian Tello, dueña de la tienda, entregó a SoyChile.cl algunas recomendaciones para quienes desean adquirir un traje para los más regalones de la casa.

"Importante es tener las medidas del cuello y del pecho, con eso podremos encontrar la talla. Por higiene no permitimos cambios de disfraces y es mejor que se vayan a la segura". Hay trajes para razas pequeñas como chihuahuas hasta golden retriever o labradores.

"El disfraz es más que nada para la foto o un momento. Nunca hay que dejar solas a nuestras mascotas disfrazadas, porque se pueden lastimar".

"Si mi perro no está acostumbrado a usar ropa, no tengo por qué obligarlo y es muy fácil darse cuenta de eso, pues una vez que le pones la prenda el animal no se quiere ni mover".

Tello señaló que trabajan solamente con productos de marcas certificadas y que contienen materiales no tóxicos para los animales. "Vendemos productos para seres vivos y tanto el perro como el gato se meterán algún juguete a la boca, por eso nosotros queremos dar la tranquilidad que estamos comprometidos con la mascota", sostuvo.

Maskotak se encuentra en avenida Providencia 2169, Local 15 (Galería Interprovidencia) y también hacen despachos a todo el país.