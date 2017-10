Benito Baranda por visita del Papa: "La inversión que realiza el Estado es mínima en seguridad"

Benito Baranda salió al paso de las críticas por el alto costo de la visita del Papa Francisco en enero próximo.

El gasto de los tres días en los que el Pontífice recorrerá Santiago, Iquique y Temuco podría llegar a los $11 mil millones, de los cuales $7 mil millones serán aportados por el Estado.

"La inversión del Estado es la mínima en seguridad; más del 80% de los recursos van a estar destinados a seguridad, no hay ninguna transferencia de recursos a la Iglesia. Va a haber muchos eventos masivos y va a pasar mucha gente por la frontera", dijo a Radio ADN

"De todo lo que el Estado va a tener que aportar, pero lo que tiene de retorno es alto. Todo lo que las empresas no van a pagar de tributos, lo que va a retornar con todos los contratos duplica lo que el Estado deja de percibir con esos tributos. Van a pasar muchas personas y se están haciendo reservas hoteleras", añadió.

El coordinador de la visita papal sostuvo que "la Iglesia dijo que para costear los eventos masivos tenemos que juntar $4 mil millones y el Estado ha estado analizando cuánto presupuesto adicional requiere para recibir a los peregrinos. Esa cifra la vamos a tener la semana próxima semana, la cifra definitiva la vamos a tener después que venga el Papa, quizás tengamos menos gastos o más gastos. En Colombia, por cada dólar invertido hubo un retorno de 10 dólares con la visita del Papa".

Baranda comentó que esperan que la cantidad de turistas se duplique en el verano. "Se ha contemplado que en Temuco las personas puedan llegar en carpa o campamento. No se ha definido bien, lo importante es que haya algo ahí. En el borde de Temuco se puede ver beneficiado; me preocupa más Iquique porque fuera de la ciudad no tiene un entorno hotelero".