Ricardo Lagos lamentó el rechazo a Dominga: “Es necesario crecer más”

Lagos, en conversación con Revista Capital , dijo que “lo de Dominga es lamentable”. Consultado por la prioridad medioambiental que le dio la presidenta Michelle Bachelet para cancelar el proyecto donde aseguró que “no se puede crecer a cualquier costo”, el abogado afirmó que “para tener mayor protección social es necesario crecer más” y aseguró que el país quedó con una “sensación de imposición” luego de cancelar las faenas de la empresa Andes Iron.

El ex jefe de Estado, además, abordó lo difícil que es ser él, se mostró favorable a Hidroaysén y destacó que “Chile debe dar el siguiente paso: la conexión energética en América del Sur. Porque no me vengan con cuentos, a mí nadie me va a ofrecer mar por gas”.