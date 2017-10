Chadwick por Aleuy: "Su actitud sugiere angustia electoral" 13:31 El gobierno y el comando del candidato presidencial de Chile Vamos se han enfrentado por la absolución en el caso Luchsinger Mackay.

El coordinador político de la campaña de Sebastián Piñera, Andrés Chadwick, le respondió al subsecretario del Interior, Mahmud Aleuy, quien ayer calificó de lamentables las declaraciones del candidato sobre la absolución de los imputados por el caso Luchsinger Mackay.



"Me da la impresión de que las opiniones de él (Sebastián Piñera) revelarían que él no fue Presidente de la República en este país. Ustedes recordarán que el año 2011 fue el de más delitos de mayor connotación social en este país", dijo Aleuy, luego de que Piñera afirmara que lo sucedido fue un fracaso del sistema.



“El Subsecretario Mahmud Aleuy, en un arrebato impropio de su cargo, criticó de

manera injusta al ex Presidente Piñera y lo hizo con una estridencia que sólo

sugiere angustias electorales”, dijo Chadwick agregando que “Aleuy se equivoca cuando le atribuye haberse olvidado que fue Presidente de la República y que en su periodo ocurrió el atroz crimen contra el matrimonio Lucksinger Mackay. Nunca lo hemos olvidado. Más aún, este cruel crimen, ratificó la convicción del Presidente Piñera en su lucha contra el terrorismo", recordando además que "a las pocas horas" Piñera se trasldó a Vicún a apoyar a la familia de las víctimas.



"Ahí mismo dio las instrucciones de

presentar la querella por delito terrorista y las instrucciones a ambas policías de

desplegar todo los medios necesarios para descubrir a los responsables", agregó.



Chadwick enfatizó en que el trabajo de la primera administración de Piñera "contrasta con la actitud que ha tenido el Gobierno de la Nueva Mayoría. Asumieron anunciando que nunca

iban a aplicar la Ley Antiterrorista; archivaron el proyecto presentado en el gobierno del Presidente Piñera para modificar dicha ley y hacerla más eficaz".



Tendencia en Facebook