Ex contralor respondió al fiscal nacional: “CMPC no es una empresa corrupta”

El ex contralor de la República y actual director de la papelera CMPC, Ramiro Mendoza, le respondió al fiscal nacional Jorge Abbott que aseguró que la colusión del papel higiénico equivale a “mil portonazos”. “No es una empresa corrupta”, señaló el actual mandamás.

Mendoza, en conversación con La Tercera , dijo que “la impresión mía es que él tiene que tener la prudencia necesaria para no convertirse en un difusor de sus opiniones personales. Esta empresa ya tuvo su sanción. Ha cumplido sus obligaciones, ha reconocido su intervención. En consecuencia, creo que no son comparables y no le corresponde a él hacer esa comparación desde el punto de vista del atalaya de su cargo público”.

El ex contralor defendió la compañía que encabeza asegurando que el caso tissue “es un problema de colusión, no de corrupción. Esta no es una empresa corrupta. La corrupción no es un fenómeno que se relacione con la forma en que las empresas hacen sus negocios. Entonces, se pueden encuadrar las cosas en un delito, pero tiene que haber una acción penal, y él no la tiene. Él no tiene esa persecución. En consecuencia, lo encuentro exótico”.

Finalmente, Ramiro Mendoza destacó que CMPC “ha sido el símbolo del reconocimiento y la reparación. No tiene las “C” de colusión y corrupción, tiene las “R” de reparación y reconocimiento. Reconoció y reparó”.