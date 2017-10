Conoce cómo se debe elegir y aplicar el protector solar

Pese a que su uso se recomienda durante todo el año, con el retorno del sol y la inminente llegada del verano adquiere importancia la protección de la piel y el uso de protectores solares.

La académica de la carrera de Química y Farmacia de la Universidad San Sebastián, Izaksun Caro, planteó que uno de los mitos más frecuentes respecto del uso de los protectores, es el del factor que debe tener el producto.

"Cuando se trata de factores inferiores a3 30, existen diferencias importantes, pero entre 30 y 50 la variación de rayos que filtran es de un 10%" dijo Caro.

La especialista además sostuvo que "cuando se trata de más de 50 no se justifica su uso porque, la cantidad de protección que se gana es ínfima y la candtidad de fltros es muy alta y eso hace que las personas sea más suceptible a las alergias".

Caro también planteó que los menores de seis meses no deben usar protectores solares, porque no deben ser expuestos a la luz del sol y, además, que idealmente no se debe guardar el protector de un año para otro, sino que renovarlos cada temporada.

La académica entregó entre sus recomendaciones, que a la hora de elegir un solo bloqueador familiar, se escoja uno para niños, pues los adultos pueden usar el de los niños y no al revés.

En caso de que sea posible, lo ideal es utilizar un protector para el cuerpo y otro para el rostro, pues este último a veces contiene piel grasa que podría estimular la formación de espinillas o acné.

Caro dijo que para personas de piel morena y acné se puede usar un factor 30, en cambio para niños y personas con pieles blancas o sensibles, se aconseja un factor 50.

Para quienes realizan deporte o al momento de estar en la piscina o la playa, la recomendación es escoger un protector resistente al agua.

El protector, sostuvo la especialista, debe colocarse 20 minutos antes de la exposición al sol y se debe repetir su aplicación cada dos horas.

En el caso de las mujeres que utilizan maquillaje, el protector solar se debe poner después de este.