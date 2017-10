Ministra de Salud por bono de incentivo al retiro: "No haré uso de éste"

La ministra de Salud Carmen Castillo figura como una de las postulantes al bono de incentivo al retiro de la cartera, donde podría beneficiarse con $15 millones antes de terminar su administración.

La lista de las 131 personas que cumplen con los requisitos fue aprobada por el subsecretario de Salud Pública subrogante, Cristian Herrera, el pasado 30 de agosto.

Frente a la polémica, Castillo aclaró que "cumplo con los requisitos, pero no haré uso de ellos ni del incentivo".

Y agregó que, "quien ha emitido opiniones no lleva más de 30 años trabajando en el servicio público de salud (...) este es un tema personal, me molestan estas opiniones porque yo he ido siempre de frente (...) estaré hasta los últimos días con la Presidenta, les pido que dejen los rumores sobre todo en tiempo de elecciones".

Según el documento dado a conocer por Radio Biobio , Castillo puede acogerse al bono y jubilarse en febrero de 2018.