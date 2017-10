Dolmestch y su reunión con familiares de imputados por atentados: "A quien me pide audiencia, accedo"

El presidente de la Corte Suprema, Hugo Dolmestch, defendió la reunión que mantuvo este lunes con familiares de los imputados por atentados incendiarios en la Región de La Araucanía, quienes fueron parte de la llamada "Operación Huracán".

En declaraciones consignadas por La Tercera , el presidente del máximo tribunal aseguró que “las puertas están abiertas” para todos quienes soliciten audiencia con él, y aclarando que la cita estaba programada con anticipación.

“Me pidieron por escrito una audiencia, con el objeto de ellos me querían plantear el problema de la detención de sus familiares. Eso quedó en la agenda, no se cambió, porque ellos no renunciaron a la audiencia (…) Esto (la reunión) no es ninguna señal. Esta petición es anterior y yo accedo, a quien me pide audiencia, accedo (…). Las puertas están abiertas”, dijo.

La reunión se realizó en paralelo al encuentro que mantuvo el fiscal nacional Jorge Abbott con los familiares del matrimonio Luchsinger Mackay, cuyo caso vivió un nuevo capítulo luego que la Suprema absolviera a los 11 acusados como autores del ataque ocurrido en 2013.