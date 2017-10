Contraloría detectó falencias en el control de armas y pagos improcedentes en el OS-11 de Carabineros

Una serie de anomalías detectó la Contraloría al momento de auditar al OS-11, unidad de Carabineros encargada de controlar y fiscalizar la Ley de Armas, informó El Mercurio.

Entre ellas, sostiene la publicación, el órgano apuntó a problemas en procedimientos de control de las armas que han sido entregadas en forma voluntaria y también las que han sido decomisadas.

La policía uniformada indicó en su respuesta que el armamento es ingresado a un sistema de fiscalización interna y al sistema Aries de la Dirección General de Movilización Nacional (DGMN), sin embargo Contraloría planteó que cuando es voluntaria la entrega, los controles “no son suficientes para asegurar el debido resguardo de las armas que se almacenan en las bodegas institucionales”, debido a que no hay un registro de entradas y salidas.

Además Contraloría auditó el programa de fiscalización de Carabineros a armas en poder de particulares y detectó que la base de datos está desactualizada desde 2011.

De acuerdo con El Mercurio, la Contraloría también detectó que desde dos cuentas corrientes administradas por la unidad en el Bancoestado, se giraron seis cheques a las direcciones de Logística e Intendencia de Carabineros, por un total de más de $ 110 millones.

Los documentos, sin embargo, no fueron girados a dichas direcciones, ni cobrados por las mismas, sino a un particular que no pertence a la policía uniformada, no prestó servicios a ella y que fue quien los cobró.

En la respuesta, Carabineros sostuvo que el caso está en manos de la investigación que se lleva a cabo en la institución por el millonario fraude.