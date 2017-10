Presentan recurso de protección a favor de madres lesbianas que no pudieron inscribir a su bebé como hijo de ambas

Luego que dos madres lesbianas que habían contraído el Acuerdo de Unión Civil no pudieran inscribir a su primer hijo como hijo de ambas en el Registro Civil, representantes de Fundación Iguales interpuso un recurso de protección a favor del niño para que el Estado reconozca el vínculo legal con sus dos madres y el derecho del niño sobre sus madres.

El presidente ejecutivo de Iguales, Juan Enrique Pi, (también uno de los abogados del caso) estuvo junto a Emma de Ramón y Gigliola Di Giammarino. Aunque el Estado sí las reconoce como una familia desde 2015 cuando contrajeron el AUC, no reconoce la filiación de la madre que no fue gestante en este proceso.

“El actuar del Registro Civil fue evidentemente arbitrario e ilegal, al no reconocer a las dos madres del niño. Esto lo deja en especial desprotección, solo por nacer en el seno de una familia de dos mujeres, lo que es una discriminación gravísima a un niño por la orientación sexual de sus madres”, explicó Pi.

Si el niño hubiese nacido mediante la técnica de reproducción asistida (como en este caso) en una familia con unión civil vigente, pero de padres heterosexuales, sí se le reconocería su derecho a tener un padre y una madre.

Emma de Ramón no llevó al niño en su vientre y por eso no figura legalmente como su mamá, y aunque él sí lleva su apellido, ella no tiene ningún derecho sobre su hijo.

"Toda familia defiende su integridad, cada padre o madre defiende los derechos de sus hijos si ven que éstos son vulnerados. Nosotras estamos haciendo eso. Defendemos a nuestro hijo frente a los vacíos legales que ponen en peligro su integridad familiar”, explicó De Ramón.

Fundación Iguales destacó que en nuestro país existe un caso de 2012 cuando el Juzgado de Letras y Familia de Los Lagos validó el vínculo de dos madres con sus hijos usando el convenio 169.