Siete consejos a tener en cuenta para el próximo Cyber Monday

La nueva versión de este Cyber Monday tiene confirmada la participación de 176 empresas, las que ya se preparan para las ventas que se pueden concretar entre el lunes 6 y miércoles 8 de noviembre.

Para eso, las compañías deben tomar las precauciones necesarias y con ello asegurar una experiencia positiva de los usuarios. Sin embargo, los compradores también deben prepararse para lograr una compra exitosa.

Lisandro Pavetti, gerente de tecnología de ComparaOnline, explicó que para esos días se espera que las visitas aumenten en una proporción de 1 es a 10. "Se debe escalar la cantidad de servidores y realizar pruebas de cotizaciones, simulando el tráfico de la red para ver el capacidad del sitio".

Pavetti y también Linio.cl, la tienda de e-commerce con presencia en ocho países de Latinoamérica, entregaron algunos tips que serán útiles para tener en cuenta antes y durante el próximo Cyber Monday:

1- Dinero: verifica si tu tarjeta bancaria está habilitada para realizar compras y que tenga cupo. Si compras, revisar el saldo de la cuenta antes y después de pagar, para asegurarse de que no se haya hecho un pago doble.

no realizar tus compras a través de un Wifi público, las conexiones inseguras nunca serán una buena idea para comprar por Internet. Lo mismo con los notebooks, es mejor usar uno privado que público.

3- Letra chica: revisar la oferta detalladamente y no pasar por alto las políticas de compra y devoluciones. Hay artículos que no tienen devolución o que no son parte de ese descuento especial.

4- Precauciones: si quieres comprar ropa, zapatos, muebles o electrodomésticos, anota las tallas de la indumentaria y las medidas de tu hogar para saber desde antes los tamaños de los productos.

busca y selecciona los productos que te interesan comprar antes. Evalúa sus precios antes y después del evento. Crea un usuario en las páginas que los venden.

6- Página oficial: ingresa a sitios oficiales, en vez de rastrear productos en tu buscador que te lleven a diferentes páginas. Revisa que la URL del sitio comience con “http” y que el símbolo del candado está presente.

los mejores horarios para comprar son entre las 3:00 y las 7:00 horas, que es cuando las personas duermen, y entre 17:00 y 20:00 horas, en el que los usuarios regresan del trabajo a sus casas.