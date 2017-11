Estos son los estrenos que HBO trae para 2018

La cadena de entretenimiento HBO dio a conocer los estrenos que tiene preparados para el próximo año en América Latina, tanto para sus canales HBO y MAX. La lista se compone de series con elencos de primera categoría y nuevas temporadas de conocidas producciones.

Gustavo Grossmann, vicepresidente corporativo de Networks, HBO Latin America, dijo que la colección es atrapante. "Es motivo de gran satisfacción, y demuestra nuestro compromiso de seguir ofreciendo contenidos audaces, de gran calidad e innovadores", agregó.

Entre las películas de estreno que causaron furor este año encontrarás: Spiderman Homecoming, Arrival, Guardians of the Galaxy Vol 2, The Dark Tower, Wonder Woman, Dunkirk, Pirates of the Caribbean: Dead Men tell No Tales, The Fate of the Furious, Cars 3, Baby Driver, Atomic Blonde, Fifty Shades Darker, Despicable Me 3, Thor Ragnarok, Justice League, Blade Runner, 2049 y Jumanji.

En cuanto a nuevas series, podrás disfrutar de:

1- "Here, Now", interpretada por los actores ganadores del Premio Óscar Tim Robbins y Holly Hunter. Son 10 episodios del creador Alan Ball.

2- "Barry": comedia que protagoniza Bill Hader, ex integrante del elenco del famoso programa de sátira humorística de la televisión estadounidense Saturday Night Live (SNL), quien encarna a un ex infante de marina que trabaja como asesino a sueldo de prestigio cuestionable en el Medio Oeste.

3- "Succession": drama político protagonizada por Brian Cox, Jeremy Strong, Kieran Culkin y Sarah Snook.

4- "Sharp Objects": basada en el libro de Gillian Flynn y dirigida por Jean Marc Vallée. Se centra en la reportera de crimen Camille Preaker, interpretada por Amy Adams.

HBO también emitirá nuevas temporadas de series conocidas como Silicon Valley, Ballers, Divorce, Crashing, Westworld, Insecure, The Deuce y Magnífica 70. También presentará el final de sus producciones originales como Sr. Ávila y El Negocio.

Por su parte, MAX emitirá la tercera y última temporada del seriado de crimen y suspenso The Tunnel: Vengeance y la tercera temporada de la popular serie sobre el mundo de la mafia Gomorrah, así como una selecta colección de premiadas películas estadounidenses como Moonlight, Jackie y Nocturnal Animals.