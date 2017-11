Científicos investigaron a mujer amante de la comida chatarra que no engorda

22:53 La británica Anne-Marie Martin, de 42 años, consume comida rápida cuatro veces por semana y no hace ejercicio, manteniendo un peso ideal para su estatura.

Científicos analizaron el caso de una mujer que pese a no hacer ejercicio y a prácticamente vivir de la comida chatarra mantiene un peso ideal para su estatura, sin engordar en ningún período.

La británica Anne-Marie Martin, de 42 años, es amante de las frituras, llegando a ir cuatro veces por semana a una cadena de comida rápida. Como desayuno diario come tostadas con queso y dos tazones de cereales. Pese a todo, no se mueve de sus 57 kilos, los que son los saludables para su talla.

Su caso fue parte del programa "The Truth About Slim People" (La verdad sobre la gente delgada) del Canal 4. Allí fue examinada por expertos de la Universidad de St Mary, quienes estudiaron sus hábitos alimenticios, sus horas de sueño y otros elementos analizados en un laboratorio, según lo informado por The Independent

Los resultados fueron asombrosos, ya que la mujer tiene un metabolismo absolutamente normal, llegando a la conclusión que la gran cantidad de calorías consumidas no es capaz de provocar un alza de peso.

Uno de los factores que explicaría esto es que tanto ella como su esposo, que siguiendo la misma dieta también sigue delgado, no comen a deshoras, especialmente en la noche. Tampoco son consumidores emocionales ni consumen grandes cantidades de alcohol.

Otro elemento es el pasado de Anne-Marie, quien entrenó como bailarina en el pasado. En la actualidad, según lo que ella misma ha expresado, es sedentaria pero se mueve mucho en el escritorio donde trabaja. "Uso mucha energía simplemente siendo yo", afirmó. También influirían las 9 horas de sueño, de las que un 40% corresponde a sueño profundo.

Las conclusiones completas de la investigación serán mostradas por la televisión inglesa el próximo miércoles.