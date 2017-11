Oktoberfest coronó a sus primeros reyes en Malloco

Este año la Fiesta de la Cerveza Oktoberfest que se realiza en Malloco, no sólo renovó su parilla musical y extendió su variedad de cervezas, sino también coronó a los primeros reyes del certamen a petición del público.

En una jornada marcada con más de 200 variedades de cervezas, el monarca elegido fue el isleño Ko Pou, miembro del grupo musical Puku Rangi Tea que trabaja en la municipalidad de Isla de Pascua.

"Esto es inesperado. Estoy contento por el cariño de la gente. Siempre nos tratan súper bien cuando venimos y todavía lo estoy procesando, porque nunca me lo esperé. Es el tercer año que vengo a bailar con el conjunto", comentó.

En tanto, la brasileña de 24 años Amanda Santos es la primera reina de esta fiesta. "Me encantó ser escogida reina. Pensé que por ser extranjera a lo mejor no me iban a elegir, pero no fue así. Chile es un país hermoso", indicó.

Este fin de semana la fiesta cierra con “Tomo como Rey” y la banda tributo a Los Prisioneros “Sudaka”, además de los ya tradicionales músicos tiroleses de “Zillertal”.

La venta de entradas se realiza a través del sistema Ticketek y en las puertas del recinto. Más información en www.fiestadelacerveza.cl