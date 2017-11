Decano de Derecho U. Chile aseguró que "hay una gran falla en la Ley Antiterrorista"

09:54 Davor Harasic sostuvo que "el Ministerio Público tiene que ser responsable cuando afirma que tiene pruebas en circunstancias que no las tiene. Hay más bien un afán comunicacional para ciertos delitos que producen opinión pública".

El decano de Derecho de la Universidad de Chile, Davor Harasic, comentó que "hay una gran falla en la Ley Antiterrorista", y apuntó al Ministerio Público.

"El delito puede ser aberrante, pero si no tengo los medios para acreditarlo, no puedo perseguirlo. Si no hay testigos y pruebas, está la presunción de inocencia. Hacer bien la pega es probar que las personas estuvieron ahí", dijo a Radio ADN

El académico sostuvo que "todos estamos amparados en la presunción de inocencia con la cual el sistema nos cobija. Quien quiera romperlo debe tener los elementos de prueba y si no los tiene es una falta de investigación, no se puede ir contra la presunción de inocencia por más brutal que sea el delito".

