Detectan abonos por más de $ 7 mil millones al general (r) Fuente-Alba

11:23 El ex comandante en jefe del Ejército está siendo indagado por lavado de activos. Radio ADN accedió a un informe de la PDI donde figuran millonarios depósitos en efectivo a sus cuentas en Chile y el extranjero.

El ex comandante en jefe del Ejército, Juan Miguel Fuente-Alba , está siendo investigado en medio del " Milicogate ", por por lavado de activos en la justicia civil, debido al abultado patrimonio (más de mil millones de pesos), los que no coincidirían con sus ingresos en la institución ($ 3,5 millones al irse a retiro).

En ese marco, radio ADN accedió a un informe de la PDI donde se registran abonos en sus cuentas de Chile y el extranjero por más de $ 7 mil millones.

Según la radio, los depósitos en efectivo en una cuenta de Banco de Chile equivalen a $2.118 millones entre 2010 y 2015; mientras que las dos cuentas que mantenía con su esposa en el HSBC Bank, de Washington, Estados Unidos , recibieron más de US$ 1,3 millones, afirma el informe del comisario Claudio Escobedo.

Además, registraría más depósitos en un total de ocho cuentas bancarias.

Hay que recordar que Fuente-Alba no registraba más ingresos que los del Ejército y que su mujer, Ana María Pinochet, es dueña de casa y no registra ingresos laborales. No obstante, según la PDI, elevaron su patrimonio de $336 millones en 2008 a $ 1.003 millones en 2015.