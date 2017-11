Miss chilena que pidió mar para Bolivia dijo que no se retracta y que cree representar a muchos

15:57 Valentina Schnitzer sostuvo que "sólo dije lo que pienso" y planteó que "mi mensaje no iba dirigido con tinte político, sino en lo más humano y pacífico".

Pese a las muchas críticas que sus dichos le valieron, la candidata chilena del concurso Reina Hispanoamericana de belleza, Valentina Schnitzer, no se retractó de haber apoyado la demanda marítima boliviana.

Durante el certamen, en la que la chilena fue una de las diez finalistas, al ser consultada por un mensaje para los pueblos de Chile y Bolivia, en pos de promover la unidad, la candidata dijo que "el mar le pertenece a Bolivia".

Hoy en entrevista con diario boliviano El Deber, Schnitzer dijo que "sólo dije lo que pienso y su por eso me castigan con insultos, eso habla mal de los que me atacan, no de mí".

La joven dijo además sentir que representa la voz de muchos chilenos con su respuesta. "Por eso no me retracto. Creo que hay personas justas en este mundo y que piensan igual que yo".

Valentina Schnitzer, además, se refirió al mensaje que recibió de parte del presidente de Bolivia, Evo Morales, celebrando su intervención y planteó que "respeto lo que dice, sin embargo, aclaro que mi mensaje no iba dirigido con tinte político, sino en lo más humano y pacífico".