China Suárez mostró orgullosa su panza de embarazada con estrías

La argentina María Eugenia “China” Suárez comparte a menudo las fotografías que muestran la evolución de su embarazo. Esta vez decidió publicar una tierna imagen junto a su perro bulldog inglés y lo que más llamó la atención de los seguidores fueron las marcas en su piel.

Varios seguidores de su cuenta debatieron si se trataba de estrías o venas por el embarazo: “Tienes estrías”, "tiene estrías, tiene celulitis más de seguro", "esas no son estrías son las venas", "todas tenemos estrías", "China sos hermosa con estrías o sin estría".

Tras el amplio debate, la pareja de Benjamín Vicuña respondió a las dudas de los usuarios y les escribió: “Tengo estrías desde que tengo 15 años, pero no me molestan en lo más mínimo, no es por el embarazo”.