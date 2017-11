Meteorología emitió aviso por tormentas eléctricas en la Región Metropolitana

La Dirección Meteorológica de Chile emitió un aviso por posibles tormentas eléctricas en las zonas cordilleranas de las regiones Metropolitana y de Valparaíso.

En su sitio web, el organismo afirmó que la condición comenzará durante la madrugada y la mañana de este martes, y llegará acompañado de chubascos débiles.

Al tratarse de un aviso y no de una alerta, se pronostica que la tormenta sea de carácter leve, por lo que no generaría peligro para la población. De todas maneras, el alcade de Las Condes, Joaquín Lavín, reportó la caída de un rayo en su comuna, la que afortunadamente no dejó personas lesionadas.

Afortunadamente no hubo lesionados con el rayo q cayó. Y energía eléctrica ok. Rayos q caen en Las Condes? Será el cambio climatico? pic.twitter.com/rIBANiX7J9 — Joaquín Lavín (@LavinJoaquin) 6 de noviembre de 2017